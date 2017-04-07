Глава комиссии спортсменов МОК: киберспорт может стать олимпийским видом

Киберспорт в будущем может войти в программу Олимпийских игр. Такое мнение выразила глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета Анджела Руджеро, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Insidethegames.«Мы, безусловно, должны смотреть на них [киберспортсменов] как на спортсменов. Я надеюсь, что мы, как комиссия спортсменов, сможем наблюдать за ними. Киберспорт, вероятно, станет олимпийским видом спорта в будущем», – сказала Руджеро.Анджела Руджеро – бывшая хоккеистка сборной США, победитель Олимпийских игр 1998 года, четырёхкратный чемпион мира. Профессиональную карьеру хоккеиста завершила в 2011 году, в 2016 году назначена главой комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).