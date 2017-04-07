Саппортов Team NP выгнали из команды

Тибан «1437» Сива и Авери «SVG» Сильверман покинули состав Team NP. По словам 1437, их выгнали из команды, и это был «не мирный уход».
Тибан Сива опубликовал видеоблог, в котором рассказал о положении в команде. Коллектив только что вернулся с Dota 2 Asia Championship. Сам игрок хочет выступать на профессиональной сцене, но ещё не знает, к какому составу присоединится. В ближайшее время он планирует сосредоточиться на стримах и создании контента для Youtube-канала. Например, он запишет видео с анализом драфта победителей DAC-2017 Invictus Gaming. О будущей карьере SVG пока ничего не известно.
По заявлению Арифа «MSS» Анвара, хардлайнера Team NP, в команде произойдёт смена ролей. Джеки «EternalEnvy» Мао вернётся на позицию керри, а Кертис «Aui_2000» Линг снова сыграет на саппорте. В ближайшее время должен состояться анонс недостающих киберспорстменов (мидера и игрока поддержки).
Состав Team NP был сформирован в сентябре 2016 года. За несколько месяцев команда выиграла четыре американские квалификации, заняла второе место на турнире Northern Arena и добралась до восьмёрки лучших на бостонском мэйджоре. В 2017 году на отборочном этапе к The Kiev Major коллектив остановился на третьей позиции, после чего занял последнее место на DAC-2017.