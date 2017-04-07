Mousesports подписала бывший состав Ad Finem

Немецкая киберспортивная организация Mousesports подписала греческий состав по Dota 2, который раньше выступал под названием Ad Finem. Об этом игроки и компания рассказали на своих страницах в социальных сетях.
«Организация позволила нам почувствовать себя как дома с первого дня. Я рад, что могу разделить этот момент и опыт с остальной командой. Мы готовы ко всему. Для нас будет честью пройти этот путь вместе с организацией с такой богатой историей, как Mousesports», — заявил в анонсе Георгис «SsaSpartan» Гианнакополус.
Mousesports уже организовала первый буткемп для греческого состава и планирует выпуск разнообразного контента, посвящённого игрокам.
«Первая неделя вместе с ними превзошла все ожидания. Мы сделаем всё необходимое, чтобы наши фанаты приняли команду так же быстро, как и мы, и с нетерпением ждём встречи с ребятами в Киеве», — поделился генеральный директор организации Ченгиз Тюйлю.
Греческая команда покинула организацию Ad Finem в марте 2016 года. Игроки не стали возобновлять контракты с компанией. Однако команда сохранила за собой квоту на The Kiev Major, полученную благодаря второму месту на прошлом мэйджоре.
Последний состав Mousesports по Dota 2 был распущен в июле 2015 года. Тогда команда не смогла пройти региональные квалификации на The International. Сейчас организации принадлежат составы по CS:GO, Unreal Tournament, Vainglory и другим дисциплинам.