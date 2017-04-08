Вонг «Chuan» Хок Чуан стал игроком Vici Gaming по Dota 2

Позже организация официально подтвердила трансфер на канале в WeChat, отметив, что игрока взяли в аренду у Newbee на неопределенный срок.
Напомним, что в сентябре прошлого года Вонг «Chuan» Хок Чуан сообщил, что на время приостановит карьеру профессиональног игрока. В начале 2017 он вошёл в состав китайского коллектив Newbee Boss. Игрок принял участие в квалификация The Kiev Major, однако команда не смогла пройти в основной этап соревнований.
Состав Vici Gaming по Dota 2:
— Цзэн «Ori» Цзяоян
— Чжоу «Yang» Хайян
— Сюй «Hym» Чжи
— Вонг «ChuaN» Хок Чуан
— Ян «zyf» Пу