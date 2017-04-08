Андрей «Andi» Прохоров: всем СНГ-командам не хватает дисциплины

Новый тренер команды Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive Андрей «Andi» Прохоров дал интервью журналистам портала Gameinside.ua. Андрей рассказал о работе тренера в коллективе и подготовке к турниру.
«Тренерство — это воспитать, направить и объединить. Особенно это касается нашей команды. Natus Vincere, как и всем СНГ-представителям, не хватает дисциплины и коммуникации. Это базовые моменты, которые выделяют европейцев на фоне наших команд. Умение справляться со своим эго.
В Na’Vi я занимаюсь тем, что у нас происходит в игре. Координацией уже занимается Денис «seized» Костин. Всё, что мы играем на турнире сейчас, это отработано и наиграно на буткемпе. После IEM Katowice мы создали фундамент и отшлифовали его. Сейчас мы работаем по накатанной, внося точечные коррективы», — рассказал Andi
Напомним, что Natus Vincere завершили групповой этап StarLadder i-League StarSeries Season 3 со счётом 3:0. Первым соперником в плей-офф для украинского коллектива станет шведский коллектив fnatic.