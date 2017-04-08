Алексей Кондаков: на короткой дистанции мы выбрали опытных игроков

Глава киберспортивной организации Vega Squadron Алексей Кондаков написал блог о сложившейся ситуации в организации. В нём Алексей рассказал о причинах провала предыдущего состава на квалификациях турнира The Kiev Major, а также о процессе создании нового коллектива по Dota 2.
«За несколько дней до старта квалификаций у нас был вариант взять европейского тренера, который добился больших результатов с одной из зарубежных команд. Учитывая, что у нас были наработанные идеи, в которых команда была уверена, мы решили уже ничего не менять за такой короткий срок. В результате получилось то, что получилось, но никто не знает, помог ли бы нам тренер в сложившейся ситуации.
Проблема на квалификации была в том, что ребята отступили от тех самых наработанных стратегий, пытаясь действовать от соперника, а не от себя, пикая ненаигранных персонажей.
Сейчас мы пробовали несколько молодых игроков, и они показали себя очень достойно, в первую очередь — с точки зрения желания и мотивации. Я уверен, что из них вырастут сильные игроки, но только через некоторое время, которого у нас сейчас нет. На текущий момент нашей основной целью является попадание на The International, но в случае неудачи мы начнём всё с нуля с привлечением молодёжи и сторонних специалистов уже с прицелом на TI8, если он вообще будет. Ну а поскольку на трай-аутах опытные игроки показали себя гораздо лучше, то на короткой дистанции мы сделали выбор в их пользу. Пятёрка уже собрана, тренируется вместе несколько дней, но в ней ещё могут произойти перестановки, причём не только по именам, но и по позициям без смены самих игроков», — рассказал Алексей
Алексей также отметил, что новый коллектив по Dota 2 дебютирует на следующей неделе, на квалификациях DreamLeague.