Питер «Dupreeh» Расмуссен: наш игровой стиль хорошо подходит против Na’Vi

После победы над командой CLG на StarLadder i-League StarSeries Season 3 один из игроков датского коллектива Astralis по Counter-Strike: Global Offensive Питер «Dupreeh» Расмуссен дал интервью порталу HLTV.org. Он рассказал о впечатлениях от прошедшего матча, а также о подготовке к встрече с Natus Vincere
«Я думаю, CLG хорошо себя чувствовали на карте, так как уверенно начали игру. К тому же мы допустили много ошибок. Очевидно, что CLG достаточно слабый соперник для нас, но в начале они немного застали нас врасплох.
Что касается Natus Vincere, то обычно у нас хороший матчап против них. Тем не менее они отлично выступают на этом турнире, и я думаю, они находятся в лучшей форме, чем раньше. Ладислав «Guardian» Ковач начал работать с игроками, и они стали лучше играть.
Думаю, у нас есть серьёзное преимущество в плане выбора карт, по крайней мере мне, так кажется. Несмотря ни на что завтра будет прекрасный матч. Если завтра нам не придётся сидеть и ждать целый день, это приведёт к хорошему результату. Кроме того, я думаю, что наш стиль хорошо подходит для игры против Na’Vi», — рассказал dupreeh.
Команда Astralis вышла в полуфинал турнира SL i-League StarSeries S3, обыграв команду CLG со счётом 2:0 (16:11 @ de_cache; 16:13 @ de_inferno).