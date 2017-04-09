Ким «herO» Джун Ху стал чемпионом GSL Super Tournament 2017 по StarCraft II

Ким «herO» Джун Ху обыграл Хань Ли «aLive» Сока в финале турнира AfreecaTV GSL Super Tournament 2017 по StarCraft II. Таким образом, Hero завоевал чемпионский титул и получил около $ 11 тыс., а также 1,5 тыс. очков WCS.В плей-офф herO уверенно обыграл всех соперников, кроме Коха «GuMiho» Бена Джэ, уступив соотечественнику 2 карты.Всего в соревнованиях принимали участие 16 лучших игроков из Южной Кореи. Общий призовой фонд составил $ 27 тыс.1-е место. — Ким «herO» Джун Ху. $ 10,7 тыс. и 1,5 тыс. очков WCS2-е место — Хань Ли «aLive» Сок. $ 4,4 тыс. и 1,05 тыс. очков WCS3-4-е место — Хан «ByuL» Вон Джи, Кан «Solar» Мин Су. $ 2,2 тыс. и 675 очков WCS.