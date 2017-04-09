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175 лет назад 2016
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Ким «herO» Джун Ху стал чемпионом GSL Super Tournament 2017 по StarCraft II

9 апреля 2017, воскресенье. 17:40. Киберспорт
Ким «herO» Джун Ху обыграл Хань Ли «aLive» Сока в финале турнира AfreecaTV GSL Super Tournament 2017 по StarCraft II. Таким образом, Hero завоевал чемпионский титул и получил около $ 11 тыс., а также 1,5 тыс. очков WCS.

В плей-офф herO уверенно обыграл всех соперников, кроме Коха «GuMiho» Бена Джэ, уступив соотечественнику 2 карты.

Всего в соревнованиях принимали участие 16 лучших игроков из Южной Кореи. Общий призовой фонд составил $ 27 тыс.

1-е место. — Ким «herO» Джун Ху. $ 10,7 тыс. и 1,5 тыс. очков WCS
2-е место — Хань Ли «aLive» Сок. $ 4,4 тыс. и 1,05 тыс. очков WCS
3-4-е место — Хан «ByuL» Вон Джи, Кан «Solar» Мин Су. $ 2,2 тыс. и 675 очков WCS.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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StarCraft 2
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