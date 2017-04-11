В Сеть попали подробности новой потасовки в Overwatch на карте «Кингс Роу»

Игровое событие предположительно начнётся 11 апреля в 20:00 — 22:00 по московскому времени. Оно завершится 1 мая. По сюжету в Лондоне случился гуманитарный кризис. Террористическая группировка «Сектор Ноль» захватила центр города. Торбьорн, Райнхардт и Ангел отправятся на первое задание с Трейсер.
В игре также появятся более 100 внутриигровых предметов. Среди них облики персонажей, эмоции и граффити. Выйдет ли вместе с обновлением и новый патч, пока неизвестно.
Overwatch — командный шутер от компании Blizzard. Игра вышла 24 мая 2016 года на PC, PS4 и Xbox One.