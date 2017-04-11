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«Чемпионат» запускает новый масштабный онлайн-турнир по FIFA 17

11 апреля 2017, вторник. 19:41. Киберспорт
«Чемпионат» объявляет о старте нового онлайн-турнира по FIFA 17 и открывает сбор заявок на участие в соревнованиях.

Регистрация на турнир уже открыта и закончится 25 апреля в 23:59 по московскому времени. Старт основных баталий намечен на 00:01 (тоже по Москве) 27 апреля. Мы проводим наше соревнование на трёх самых популярных платформах — Xbox One, PlayStation 4 и PC.

Главными призами для победителей станут игровые приставки Sony PlayStation 4 и именные геймпады в цветах «Чемпионата» от Console Crew. Призёры, занявшие вторые и третьи места, получат возможность выбрать любые игры от компании Electronic Arts.

Подать заявку на турнир можно на специальной страничке на сайте fifa17.championat.com. Познакомиться поближе с правилами и задать все интересующие вопросы можно в группе VK. Участникам не надо проходить отборочных этапов.

В предыдущих соревнованиях приняли участие около 2,5 тыс. игроков из более чем 10 стран. Турнир «Чемпионата» по FIFA в целом можно назвать одним из самых массовых в этой киберспортивной дисциплине.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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FIFA 17
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