Vega Squadron и Team Empire прошли в DreamLeague EU Division по Dota 2

Команды Vega Squadron и Team Empire прошли квалификацию в европейский дивизион турнира DreamLeague Season 7 по Dota 2. В борьбе за слот в регулярном сезоне Vega Squadron обыграла команду Effect со счётом 2:1. С аналогичным счётом Team Empire одержала победу в матче с Elements Pro Gaming.
Всего в DreamLeague S7 EU Division примут участие 8 команд: Natus Vincere, Team Liquid, Virtus.pro, Team Secret, mousesports, Vega Squadron и Team Empire. Трое финалистов европейского региона отправятся на LAN-финал, где сразятся за призовой фонд в размере $ 175 тыс.
Седьмой регулярный сезон DreamLeague пройдёт в онлайне. Призовой фонд соревнований составит $ 56 тыс.