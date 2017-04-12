Esports Arena сообщила о строительстве четвёртой площадки

Владельцы Esports Arena сообщили о планах по строительству новой киберспортивной арены в Лас-Вегасе. Новый проект будет реализован совместно с Allied Esports и MGM Grand International. Открытие объекта запланировано на 2018 год.Согласно пресс-релизу арена будет расположена в Luxor Hotel & Casino. Площадь составит более 9 тыс. квадратных метров. Потенциальная вместимость арены пока неизвестна. Под неё будет переделано помещение, которое в настоящее время является ночным клубом. Цель проекта — создать высокотехнологичную соревновательную площадку с высококачественной продакшен-студией.Первая площадка Esports Arena открылась в 2015 году в городе Санта-Ана, в Калифорнии. В настоящее время организация планирует в конце 2017 года открыть арену в Окленде, а также участвует в разработке передвижной арены Esports Arena Drive.