Геймеров обвинили за ложный вызов спецназа, после которого пострадал человек

Уроженца Ковентри Роберта Макдайда обвинили в ложном вызове спецназа, после которого пострадал американец Тиран Доббс. Англичанину грозит до 20 лет тюрьмы за заговор с целью предоставления ложной информации и обман. Однако его причастность к преступлению будет необходимо доказать.Макдайд действовал по просьбе американца Закари Ли, пишет The Independent. Звонок состоялся в феврале 2015 года. Ли попросил англичанина, с которым они познакомились в онлайн-игре (название не уточняется), помочь с розыгрышем Доббса. Макдайд согласился.«Мы работаем с должностными лицами Великобритании, чтобы гарантировать, что Роберт Макдайд понесёт ответственность за предполагаемые действия, поскольку подобная преступная деятельность угрожает общественной безопасности», — заявил прокурор штата Мэриленд Род Розенштайн.Макдайд вызвал спецназ по адресу Тирана Доббса, когда тот спал, в феврале 2015 года. Во время телефонного звонка уроженец Ковентри заявил, что американец вооружен, у него несколько мешков со взрывчаткой и что он убьёт трёх заложников, если ему не привезут $ 15 тыс. в красной сумке по адресу проживания.Родители 20-летнего американца пытались убедить спецназ, что их жизни ничто не угрожает и что никаких заложников в доме нет. Однако они проследовали в комнату Доббса и выстрелили два раза. Резиновые пули попали в грудь и между глаз. Доббса доставили в больницу с переломами костей лица и отёком лёгких.«Сваттинг» — розыгрыш, популярный среди американских геймеров. Люди звонят в полицию и сообщают о выдуманном захвате заложников. Подобные инциденты неоднократно происходили во время прямых трансляций на Twitch.tv.