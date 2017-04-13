Владельцы «Манчестер Сити» начали поиски менеджера по киберспорту

Холдинг City Football Group начал поиски менеджера по киберспорту, который возглавит отдел в структуре компании и будет напрямую взаимодействовать с игроками. Об этом пишет Dot Esports.Компания намерена принимать заявки до 24 апреля, после чего начнётся отбор кандидатов. Основным направлением станет FIFA. Согласно описанию должности, в холдинге готовы рассматривать и другие дисциплины. Контракт будет рассчитан на 12 месяцев.Холдинг City Football Group владеет правами на футбольные клубы «Манчестер Сити» (мужскую и женскую команды), «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити» и другие. Компания основана в 2014 году.В июле 2016 года «Манчестер Сити» подписал киберфутболиста Кирана «Kez» Брауна.