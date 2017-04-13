Продажи коробочной версии Rocket League превысили 1 млн копий

Продажи физической версии многопользовательской футбольно-гоночной аркады Rocket League превысили 1 млн копий. Об этом порталу Gameindustry.biz сообщила компания-разработчик игры Psyonix. Psyonix целенаправленно отслеживала продажи коробочных копий игры, исключая данные о цифровых продажах.
В начале 2017 года общее число пользователей игры превысило 25 млн человек. Через цифровые платформы Steam, PSN и Xbox Live было продано около 9,5 млн копий. Также часть пользователей получила игру бесплатно, по подписке PSN Plus
Кроме того, недавно компания объявила о намерении инвестировать в киберспортивную сцену $ 2,5 млн по Rocket League.