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Продажи коробочной версии Rocket League превысили 1 млн копий

13 апреля 2017, четверг. 13:57. Киберспорт
Продажи физической версии многопользовательской футбольно-гоночной аркады Rocket League превысили 1 млн копий. Об этом порталу Gameindustry.biz сообщила компания-разработчик игры Psyonix. Psyonix целенаправленно отслеживала продажи коробочных копий игры, исключая данные о цифровых продажах.

В начале 2017 года общее число пользователей игры превысило 25 млн человек. Через цифровые платформы Steam, PSN и Xbox Live было продано около 9,5 млн копий. Также часть пользователей получила игру бесплатно, по подписке PSN Plus

Кроме того, недавно компания объявила о намерении инвестировать в киберспортивную сцену $ 2,5 млн по Rocket League.
Источник: DTF Сообщить об ошибке
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Rocket League
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