Таль «Fly» Айзик: мне не терпится сыграть с iG

Капитан команды OG Таль «Fly» Айзик дал интервью порталу Redbull.com. Таль рассказал о планах на предстоящий турнир The Kiev Major, а также обсудил систему Single Elimination на подобных соревнованиях.
«После того как мы сыграли с iG и проиграли им в финале DAC, думаю они первые в списке коллективов, с которыми я хочу сыграть. Конечно, есть много других сильных команд, с которыми у нас серьёзное соперничество. Evil Geniuses, безусловно, одна из тех, с кем у нас получались очень интенсивные игры. Я бы сказал, что EG и iG — это две команды, с которыми я очень хочу сыграть.
Что касается формата, то я не большой поклонник Single Elimination. Я не думаю, что это плохое решение, но если они хотят сделать хороший турнир, тогда надо сделать групповой этап более значимым. На The Boston Major мы видели, что посев может быть каким угодно. В итоге мы наблюдали матч EG против Wings в первом раунде турнира. Если групповой этап останется прежним, то я предпочёл бы Double Elimination», — рассказал Fly.
Последним крупным турниром для OG стал турнир Dota 2 Asia Championship, где команда прошла в финал, однако уступила invictus Gaming со счётом 0:3.