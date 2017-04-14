Игроки Digital Chaos покинули организацию

Digital Chaos объявила о смене состава по Dota 2. Игроки, ранее выступавшие под этим тегом, покинули организацию, после чего компания подписала контракты с американцами из Team Onyx. Обе команды сохранили за собой квоты на The Kiev Major.
Расмус «Misery» Филипсен, Дэвид «Moonmeander» Тан, Роман «Resolution» Фоминок, Аливи «w33» Омар и Мартин «Saksa» Саздов выступят на мэйджоре как независимая команда под названием Thunderbirds. Причины своего решения киберспорстмены не прокомментировали. Вместе с игроками организацию покинула и менеджер состава Алисса Томпсон.
«Как организация мы обычно стараемся поддерживать команды, которые идут к чему-то серьёзному, и готовы предоставить им все необходимое для достижения этого. Мы считаем, что мы станем правильной компанией для Team Onyx, когда она отправится на киевский мэйджор и начнёт путь на TI7», — говорится в анонсе от Digital Chaos.
Игроки Team Onyx будут жить на той же тренировочной базе в Аризоне. Управлением организацией займется её совладелец Томас Хенкок.
6 апреля о своём уходе из Digital Chaos объявил создатель киберспортивной компании Шеннон «SUNSfan» Скоттен. Он также ничего не сообщил о причинах своего решения.
Digital Chaos была создана в сентябре 2015 года как организация, которая полностью открыта перед игроками и оказывает им полную поддержку. Состав по Dota 2 пережил несколько крупных перестановок, а в августе 2016 года стал вице-чемпионом The International. В интервью датскому изданию капитан команды Расмус «Misery» Филипсен отмечал, что игроки долгое время не могли получить призовые с бостонского мэйджора. По словам киберспортсмена, он не знал, кто задерживает выплаты, Digital Chaos или организаторы турнира.