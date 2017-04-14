Холдинг ESforce начал сотрудничество с MediaMarkt

Киберспортивный холдинг ESforce заключил соглашение о сотрудничестве с ритейлером MediaMarkt. Информация об этом появилась на портале Cybersports.«Партнёрство с MediaMarkt — это комплексное сотрудничество, которое затрагивает сразу несколько проектов холдинга ESforce. Решение о заключении партнёрства с компанией такого масштаба является стратегическим как для нас, так и для российской киберспортивной индустрии в целом. Мы уверены, что совместная работа ESforce и MediaMarkt выведет киберспорт в России на качественно новый уровень», — прокомментировал эту новость совладелец холдинга Антон Черепенников.Сообщается, что в рамках партнёрства MediaMarkt будет сотрудничать с организаторами турниров EPICENTER, а также с киберспортивным клубом Virtus.pro. Вместе с этим MediaMarkt начнёт продавать атрибутику киберспортивных команд.MediaMarkt — немецкая сеть магазинов электроники и бытовой техники, которая была образована в 1979 году и входит в состав Media-Saturn-Holding GmbH.