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PVPStejos: не понимаю, почему до сих пор никто не взял корейца в команду

14 апреля 2017, пятница. 21:28. Киберспорт
Игрок команды M19 Александр «PVPStejos» Глазков в интервью Empire поделился мыслями касательно возможности приезда в СНГ легионеров из Южной Кореи и Европы.

«Игроков из NA точно не будет. Слишком много денег потребуется, и слишком низкий КПД этих денег получится. А вот почему до сих пор никто не взял одного-двух корейцев, я на самом деле не совсем понимаю. За них будут просить около $ 1 тыс. При этом он будет механически сильнее, а помочь ему выучить русский или английский, думаю, не очень большая проблема. В Турции есть два корейца — Reach и Frozen, которые там себя прекрасно чувствуют, и с языком у них проблем нет», — рассказал Александр.

По правилам Riot Games в команде могут выступать до двух легионеров. В нынешнем сплите за команды из СНГ выступали игроки из Польши, Сербии, Хорватии, Латвии, Дании, Чехии и других стран Европы.
Источник: Team Empire Сообщить об ошибке
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League of Legends
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