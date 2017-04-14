PVPStejos: не понимаю, почему до сих пор никто не взял корейца в команду

Игрок команды M19 Александр «PVPStejos» Глазков в интервью Empire поделился мыслями касательно возможности приезда в СНГ легионеров из Южной Кореи и Европы.«Игроков из NA точно не будет. Слишком много денег потребуется, и слишком низкий КПД этих денег получится. А вот почему до сих пор никто не взял одного-двух корейцев, я на самом деле не совсем понимаю. За них будут просить около $ 1 тыс. При этом он будет механически сильнее, а помочь ему выучить русский или английский, думаю, не очень большая проблема. В Турции есть два корейца — Reach и Frozen, которые там себя прекрасно чувствуют, и с языком у них проблем нет», — рассказал Александр.По правилам Riot Games в команде могут выступать до двух легионеров. В нынешнем сплите за команды из СНГ выступали игроки из Польши, Сербии, Хорватии, Латвии, Дании, Чехии и других стран Европы.