Virtus.pro сыграла вничью с Astralis в рамках Esports Championship Series S3

Virtus.pro сыграла вничью с датской командой Astralis со счетом 1:1 (9:16 @ de_inferno; 16:8 @ de_train). Матч проходил в рамках групповой стадии турнира Esports Championship Series Season 3 — Europe.Таким образом, Astralis поднялась на вторую строчку в турнирной таблице. В активе команды две победы и два поражения. Virtus.pro расположилась на третьей строчке.Онлайн-составляющая ECS Season 3 пройдёт с 14 апреля по 8 июня. Общий призовой фонд соревнований составит $ 750 тыс., из которых 660 тыс. будут разыграны на LAN-финале.