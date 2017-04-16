Clutch Gamers пробилась на LAN-финал The Summit 7 по Dota 2

Команда Clutch Gamers обыграла коллектив WarriorsGaming.Unity в финале квалификаций The Summit 7 в Юго-Восточном регионе со счётом 3:0. Таким образом, филиппинская пятёрка получила путёвку в основной этап соревнований.Всего в турнире примут участие восемь команд, из которых четыре получат приглашения. Оставшиеся участники будут определены через региональные квалификации. В настоящее время единственной приглашённой командой стал победитель прошлого турнира —Virtus.pro.The Summit 7 пройдёт с 14 по 18 июня в американском городе Лос-Анджелесе. Призовой фонд соревнований составит $ 100 тыс.