Четыре игрока Gambit Academy покинули состав по CS:GO

Юношеский состав Gambit Academy лишился четырёх игроков по Counter-Strike: Global Offensive. Команду покинули Николай «kkt» Даниленко, Руслан «Spyn» Калаков, Алексей «Elian» Гусев и Олег «neathz» Корнев. Об этом сообщил в сообществе «ВКонтакте» Олег «neathz» Корнев. Планы пятого игрока Артёма «malik666» Архипова пока неизвестны.
Позже neathz сообщил, что коллектив продолжит выступать под названием Kungar. Пятым игроком в коллективе станет Артём «mouseTT» Карягин.
Напомним, что Gambit создала юношеский состав в феврале текущего года. За время пребывания в организации команда сыграла девять официальных матчей, из которых лишь в одном одержала победу.
Бывший состав Gambit Academy:
— Алексей «Elian» Гусев,
— Николай «kkt» Даниленко,
— Олег «neathz» Корнев,
— Руслан «Spyn» Калаков,
— Артем «malik666» Архипов.