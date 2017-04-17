На EPICENTER: Moscow открылась регистрация на региональные квалификации

Организаторы EPICENTER: Moscow открыли регистрацию на квалификации в СНГ, Европе, Северной и Южной Америке и Юго-Восточной Азии. Отбор участников пройдёт в два этапа.
С 21 по 23 апреля состоится первый открытый отборочный этап. В нём смогут участвовать команды из СНГ. С 30 апреля по 2 мая пройдёт вторая квалификация. Однако места составов из СНГ займут европейские команды.
Подать заявку на участие в первом отборочном турнире можно на официальном сайте.
Во второй этап квалификаций пройдут только победители открытых отборочных. В матчах второй стадии будут участвовать восемь команд. Победители региональных квалификаций поедут на турнир. Ещё шесть команд получат приглашения на участие в основном этапе.
Групповая стадия EPICENTER: Moscow запланирована на 4 июня. Участники плей-офф определятся 7 июня. 10 команд распределят по двум группам. Матчи проведут по круговой системе. Участники, занявшие первые места, попадут сразу в полуфиналы. Команды со вторых и третьих мест отправятся в четвертьфиналы. Стадия плей-офф пройдёт с 9 по 11 июня в спортивном комплексе «ВТБ Ледовый Дворец». На EPICENTER: Moscow разыграют $ 500 тыс.