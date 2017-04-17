Расписание европейских квалификаций SL i-League Invitational S2 по Dota 2

Организаторы турнира StarLadder i-League Invitational Season 2 по Dota 2 раскрыли расписание европейских квалификаций. Отборочный этап в европейском регионе пройдёт с 18 по 23 апреля. Всего в соревнованиях примут участие 12 коллективов, которые разыграют единственный слот на предстоящий турнир.
В 1/8 встретятся Friends, Elements Pro Gaming, Prodota Gaming, PENTA, Digital Company, Anji, Team Spirit и Effect. Победители первого тура пройдут в четвертьфинал, где их будут ожидать Team Empire, Vega Squadron, Cloud9 и Natus Vincere. Все матчи пройдут в формате best-of-three, за исключением финала, который будет играться до трёх побед (best-of-five).
StarLadder i-League Invitational Season 2 пройдёт с 18 по 21 мая в китайском городе Шанхае. Призовой фонд соревнований составит $ 100 тыс.