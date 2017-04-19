Количество игроков в Rocket League превысило 30 млн человек

Общее количество игроков в Rocket League достигло отметки 30 млн человек. Информация об этом появилась в официальном «твиттере» игры от компании Psyonix.

Зарегистрированные аккаунты принадлежат не только геймерам, купившим игру, но и игрокам, получившим доступ к ней в сервисах PlayStation Plus, PlayStation Network и Xbox Live. Число проданных копий Rocket League на текущий момент составляет 10,5 млн. При этом более миллиона человек приобрели коробочную версию игры.

Аркада Rocket League, объединяющая в себе элементы симулятора гонок и футбола, вышла в середине 2015 года на PC и PlayStation 4, в феврале 2016-го состоялся релиз игры на Xbox One. Игра получила положительные оценки прессы и была отмечена большим количеством наград.