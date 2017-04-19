Зайнаб «zAAz» Турки и Джулия «Juliano» Киран сыграют на HTC 2v2 Invitational

Организаторы турнира HTC 2v2 Invitational по Counter-Strike: Global Offensive объявили вторую приглашённую пару — Зайнаб «zAAz» Турки и Джулия «Juliano» Киран из женского состава Team Secret.

Напомним, что всего в турнире примут участие 16 игроков, поделённых на восемь команд. Ранее организаторы пригласили для участия в соревнованиях двух игроков из G2 — Ришар «shox» Папильон и Кэнни «kennyS» Шраб.

HTC 2v2 Invitational пройдёт с 13 по 14 мая в столице Румынии — Бухаресте. Призовой фонд соревнований составит $ 50 тыс.