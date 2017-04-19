Шамиль Газизов: полноценный чемпионат России по киберфутболу? Вполне возможно

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» поделился мнением о чемпионате России по киберфутболу. По словам Шамиля Газизова, с сезона-2017/18 такой турнир может быть создан. К концу сезона должен решиться вопрос.

«Серьёзных затрат организация киберфутбольных матчей не требует. У этого направления — миллионы болельщиков. Уфимский и казанский турниры показали сумасшедшие рейтинги. Иногда порой даже завидуешь, что такого нет у большого футбола», — сказал Газизов в интервью «Спорт-экспрессу».

Также гендиректор «Уфы» заявил, что киберфутболистом команды Робертом Фахретдиновым интересуются сторонние организации.

«Был звонок от одной продвинутой компании в игровых видах спорта, которая предложила Роберту сотрудничество с ними. Рассматриваем этот вариант», — отметил Газизов.

ФК «Уфа» подписал контракт с Робертом «Ufenok77» Фахретдиновым в августе 2016 года. На клубных чемпионатах игрок трижды попадал в финал, где занимал вторые места. Дважды он терпел поражения от киберфутболиста ЦСКА и один раз от представителя испанской «Валенсии».