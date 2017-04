Team VG.J сыграет на The Summit по Dota 2

Team VG.J получила прямое приглашение на The Summit 7 по Dota 2. Об этом организаторы сообщили на официальном сайте турнира.

Ранее путёвку на чемпионат выдали Virtus.pro как победителю шестого сезона. Прямые приглашения получат ещё два коллектива.

Остальных участников турнира определят по итогам региональных квалификаций. Победителем отборочного этапа в Юго-Восточной Азии стала команда Clutch Gamers. Отборы в Европе, Америке и Китае пройдут в начале мая.

The Summit 7 состоится с 14 по 18 июня в Лос-Анджелесе. Турнир традиционно проходит в загородном доме студии Beyond the Summit. Призовой фонд соревнований составит $ 100 тыс.