HGG: сборная Украины вышла на первое место в группе H

Сборная Украины разгромила Хорватию на чемпионате национальных команд по Hearthstone. Матч завершился со счётом 3-0.

Победа позволила выйти на первое место в группе H (6-2 по партиям). Сборная Чехия занимает второе место, однако у них одна игра в запасе.

В группе B команда США нанесла поражение Нидерландам (3-1) и заняла первую строчку. Голландцы вторые. В их группе пока не провели свои встречи команды из Таиланда и Перу.

В других матчах дня Италия победила Норвегию (3-1), Венгрия взяла серию у Греции (3-2), а Польша отыгралась за поражение в первом туре (3-1 против Мексики).

В первой стадии отборочного этапа Hearthstone Global Games участвуют 48 национальных команд. В следующую стадию попадают по три участника из каждой группы. Призовой фонд соревнований — $ 300 000. Команды с 5-го по 48-е место получат по $ 4 тыс.