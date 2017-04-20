Спортивный директор Vega Squadron: SoNNeikO нашёл себе новую команду

Команда Vega Squadron объявила об уходе Акбара «SoNNeikO» Бутаева из состава по Dota 2. По словам спортивного директора Vega Squadron Георгия Фалеева, совсем скоро объявят о его трансфере в другой клуб.

«Сразу же после квалификации на киевский мейджор Акбар взял перерыв на несколько недель и практически не участвовал в формировании текущего состава, заняв место запасного. Спустя некоторое время стало понятно, что в данный момент основной состав меняться не будет, а игроку уровня SoNNeikO «тесно» на скамейке запасных. Он уже нашёл себе новый коллектив, и совсем скоро будет анонсирован официальный трансфер», — сказал Фалеев.

Акбар Бутаев пришёл в Vega Squadron в ноябре 2016 года. Команда провалила отборочный этап на The Kiev Major и не показала достойных результатов с момента обновления. После роспуска состава руководство команды объявило, что построит состав вокруг капитана Семена «CemaTheSlayeR» Кривули. Сергей Брагин — единственный, кто сохранил место в основе.

Сейчас за Vega Squadron также выступают Илья «ALOHADANCE» Коробкин, Василий «AfterLife» Шишкин и Айрат «Silent» Газизов.