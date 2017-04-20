В академии «Краснодара» прошёл финал чемпионата клуба по киберспорту

В академии «Краснодара» прошла заключительная часть внутреннего чемпионата по FIFA 2017. Отборочные игры длились месяц и определили восемь участников. В финальном мини-турнире встретились два игрока основного состава «Краснодара» – Павел Мамаев и Сергей Петров, а также шесть воспитанников академии – победители промежуточных соревнований среди разных возрастов: Даниил Игнатьев (2004 г.р.), Артём Доценко (2003 г.р.), Владислав Самко (2002 г.р.), Роман Симонов (2001 г.р.), Шамиль Мавлянов (2000 г.р.) и Роман Куражов (1999 г.р.).

Жребий разбил игроков на четыре пары. Финальный поединок закончился крупной победой со счётом 4:0 и определил имя победителя чемпионата: лучшим киберфутболистом стал воспитанник академии Роман Симонов. Его соперник Владислав Самко взял серебро, а третье место разделили между собой Сергей Петров и Даниил Игнатьев, сообщает пресс-служба «горожан».

По окончании всех состязаний состоялся выставочный матч между победителем турнира и профессиональным киберфутболистом Андреем Конновым. В этом противостоянии основное время завершилась вничью – 1:1, а в серии одиннадцатиметровых ударов удача оказалась на стороне Андрея Коннова (счёт по пенальти 4:2).