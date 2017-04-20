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Акбар «SoNNeikO» Бутаев вернулся в состав Na’Vi по Dota 2

20 апреля 2017, четверг. 14:31. Киберспорт

Бывший игрок Vega Squadron Акбар «SoNNeikO» Бутаев вернулся в команду Natus Vincere. Об этом сообщается на официальном сайте организации. В составе Бутаев займёт место Романа «rmn-» Палея.

«Мы бы не пошли на изменения в составе перед началом ключевого буткемпа и важных квалификаций, если бы речь шла не о SoNNeikO. Нам слишком хорошо известен потенциал Акбара, и мы просто не могли упустить возможность вновь поработать с ним. Хочу поблагодарить Романа за проделанную работу», — прокомментировал трансфер глава Natus Vincere Евгений «HarisPilton» Золотарев.

Ранее Акбар уже выступал в составе Na’Vi с апреля 2015 по ноябрь 2016 года. За это время команда заняла второе место на StarLadder i-League Invitational #1 и одержала победу на SL i-League StarSeries Season 2.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Natus Vincere Vega Squadron Dota 2
Новости. Киберспорт
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