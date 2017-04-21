Два игрока основного состава Fnatic по Overwatch ушли в запас

Хафтор «Hafficool» Хаконарсон и Оливер «Vonethil» Лагер стали запасными игроками состава Fnatic по Overwatch. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Как отмечается в источнике, проблемой стала разница игровых стилей среди игроков, и это мешало коллективу развиваться.

«Vonethil и Hafficool — отличные игроки, и я думаю, что для обеих сторон будет лучше, если они попадут в подходящий коллектив, в котором найдут взаимопонимание. И мы в свою очередь найдём игроков, чтобы восполнить наши потери, чтобы выступать ещё лучше», — прокомментировал трансфер Роберт «Roflgator» Малеки.

За время выступления в составе Fnatic игроки заняли 3-4-е место на Major League Gaming Vegas 2016, Overwatch Open, Overwatch Atlantic Showdown — Gamescom и 2-е место DreamHack Winter 2016.

Состав по Fnatic Overwatch:

— Кейси «buds» Макилвайн

— Скот «Custa» Кеннеди

— Мэтт «coolmatt69» Айрио

— Варси Фэрааз «Stoop» Вориз.