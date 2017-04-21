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«ВКонтакте» покажет The Kiev Major

21 апреля 2017, пятница. 18:48. Киберспорт

Во «ВКонтакте» проведёт русскоязычную трансляцию The Kiev Major со специальными выпусками шоу #VKLive. Первый эфир состоится уже 23 апреля, за один день до старта группового этапа, в сообществе VK Dota 2.

«Миллионы фанатов киберспорта регулярно следят за ключевыми мероприятиями отрасли в прямом эфире «ВКонтакте». Впервые соревнование такого масштаба проходит на территории СНГ, и в этот раз, чтобы полностью осветить соревнование в необычном формате, мы подготовили эксклюзивный контент для пользователей VK», — заявил Александр Щепилов, руководитель направления «Игры и киберспорт» во «ВКонтакте».

Групповой этап The Kiev Major пройдёт 24 и 25 апреля в Киеве. Финальная часть мероприятия состоится с 27 по 30 апреля во дворце «Украина».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Dota 2 The Kiev Major
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