Анонсирована Call of Duty: World War 2

Издательство Activision анонсировало шутер Call of Duty: World War 2. За разработку игры в сеттинге Второй мировой войны отвечает Sledgehammer Games.

Компания запустила официальный сайт игры с промо-изображением. Однако ни дата релиза, ни платформы, на которых появится шутер, не сообщаются.

Премьера игрового процесса состоится 26 апреля в 20:00 по московскому времени на Twitch.tv.

Ранее в Сеть утёк плакат с предполагаемой датой релиза — 3 ноября. На нём изображалась высадка американской армии на нормандском побережье.