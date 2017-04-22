Тимати обзавёлся собственным киберспортивным брендом

Группа компаний Black Star российского певца Тимати запустила проект Black Star Gaming для организации турниров и создания собственной киберспортивной лиги. Об этом один из совладельцев Black Star Gaming Павел Баженов заявил агентству городских новостей «Москва».

«Основным родом деятельности компании Black Star Gaming станет проведение и организация регулярных турниров и формирование собственной любительской, а в дальнейшем и профессиональной лиги по основным киберспортивным дисциплинам (League of Legends, DOTA 2, World of Tanks, Counter-Strike, FiFA и другие)», – сообщил Баженов. Он также отметил, что в дальнейшем планируется создавать профильные школы и лагеря стримеров, кастеров и косплееров с привлечением звёзд индустрии.

По мнению Баженова, деятельность новой организации позволит изменить восприятие образа геймера в общественном сознании: «Силы компании Black Star Gaming, как и компании Black Star, направлены на пропаганду здорового образа жизни среди молодёжи, в частности, смены образа школьника-геймера, сидящего на шее у родителей на любителя киберспорта, который подходит со всей серьёзностью как к внутриигровым тренировкам, так и к физическим тренировкам, правильному питанию, и способному заработать себе на первое авто».

Помимо Тимати и Павла Баженова в число совладельцев Black Star Gaming вошли Павел Курьянов, Чассем Нзале Трифен Вальтер и Павел Захаров.