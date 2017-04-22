Создателей Call of Duty: WWII обвинили в плагиате

Разработчик компьютерных игр Gearbox Software обвинил создателей Call of Duty: WWII в плагиате. Информация об этом появилась в «твиттере» разработчика.

Главу Gearbox Рэнди Питчфорда смутила обложка новой игры от Activision Blizzard. В своём сообщении он сравнил обложку с артом из шутера Brothers in Arms, которую выпустила его компания в 2008 году.

Общественность не поддержала Питчфорда. Пользователи стали обвинять саму Gearbox в плагите. В частности, как пример были приведены обложки игр Overwatch и Battleborn, которые вышли в ноябре и мае 2016 года соответственно.