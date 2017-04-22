Evil Geniuses подписала американский состав по Overwatch

Организация Evil Geniuses подписала команду по Overwatch. Американский тег представит состав, ранее выступавший под названием East Wind.

«Похоже, что тысячи часов „потраченной жизни“ наконец-то окупились. Возможность, которую нам предоставила EG, оправдает всю нашу напряженную работу и в дальнейшем позволит добиться успеха», — прокомментировал подписание контрактов игрок состава Энтони «Goliath» Пьетро.

Команда является постоянным участником региональных онлайн-турниров. Также состав занял второе место в квалификации Overwatch Monthly Melee, в которой обыграл NRG Esports и Selfless.

На текущий момент все игроки находятся на тренировочной базе EG в Калифорнии. Дебют коллектива под новым тегом состоится 23 апреля на Athena Cup Open League.

Исполнительный директор Evil Geniuses Питер «PPD» Дагер отметил, что для организации это серьезный шаг к возвращению в дисциплины от Blizzard.

Overwatch — командный шутер от компании Blizzard. Игра вышла 24 мая 2016 года на PC, PS4 и Xbox One.