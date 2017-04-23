Но «Ninja» Гио Ву покинул Team EnVyUs

Но «Ninja» Гио Ву покинул состав Team EnVyUs по League оf Legends. Информация об этом появилась на аккаунте организации в «Твиттере».

Сообщается, что сейчас команда находятся на буткемпе в Сеуле и уже просматривает новых игроков на освободившуюся позицию.

Состав команды:

— ВуЙонг «Seraph» Шин

— Нам «LirA» Тэ Йо

— Аполло «Apollo» Прайс

— Николас «Hakuho» Сержент

— Ким «Procxin» Се Йонг (замена)

— Алексей «Alex Ich» Ичетовкин (замена)

— Зак «Nien» Малас (замена)

Прошедший весенний сплит NA LCS Team EnVyUs закончила на 10-й строчке в турнирной таблице. Тем не менее коллектив смог завоевать право играть в летнем сплите, обыграв в турнире продвижения Gold Coin United со счётом 3:2.