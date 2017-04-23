Но «Ninja» Гио Ву покинул Team EnVyUs

Но «Ninja» Гио Ву покинул состав Team EnVyUs по League оf Legends. Информация об этом появилась на аккаунте организации в «Твиттере».
Сообщается, что сейчас команда находятся на буткемпе в Сеуле и уже просматривает новых игроков на освободившуюся позицию.
Состав команды:
— ВуЙонг «Seraph» Шин
— Нам «LirA» Тэ Йо
— Аполло «Apollo» Прайс
— Николас «Hakuho» Сержент
— Ким «Procxin» Се Йонг (замена)
— Алексей «Alex Ich» Ичетовкин (замена)
— Зак «Nien» Малас (замена)
Прошедший весенний сплит NA LCS Team EnVyUs закончила на 10-й строчке в турнирной таблице. Тем не менее коллектив смог завоевать право играть в летнем сплите, обыграв в турнире продвижения Gold Coin United со счётом 3:2.