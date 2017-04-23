Чжан «y`» Липин: The Kiev Major может стать для нас последним турниром

Бывший игрок организации Wings Gaming по Dota 2 Чжан «y`» Липин рассказал о будущем состава. Сообщение опубликованно в социальной сети Weibo.

«Когда мы подписали контракт с организацией, владелец часто с нами общался. Однако после завершения The International он перестал выходить на связь и начались задержки зарплаты, что привело к ухудшению отношений между нами.

После этого наши результаты ухудшились, и мы решили разорвать контракт с организацией, чтобы полностью сосредоточиться на своём выступлении на The Kiev Major. Возможно, это последний турнир для нас в этом составе, однако мы все продолжим свои выступления», — заявил Чжан.

Wings Gaming подписала состав по Dota 2 в августе 2015 года. В 2016-м команда стала чемпионом мира на The International 6.