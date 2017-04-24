SK Gaming стала чемпионом турнира cs_summit по CS:GO

Коллектив SK Gaming обыграл команду Gambit Esports в гранд-финале турнира cs_summit по Counter-Strike: Global Offensive со счётом 3:1 (10:16 @ de_inferno; 16:2 @ de_cache; 16:13 @ de_train). Таким образом, бразильская пятёрка получила чемпионский титул и главный приз в размере $ 63 750. Игроки Gambit в свою очередь заняли второе место и получили $ 33 750.

Команды дважды встречались в сетке плей-офф. Ранее Gambit уступила сопернику в финале верхней сетки со счётом 0:2 (4:16 @ de_cobblestone; 7:16 @ de_cache).

Турнир cs_summit прошёл с 20 по 23 апреля в американском городе Лос-Анджелесе. Призовой фонд соревнований составил $ 150 тыс.