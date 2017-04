G2 Esports и TSM поедут на Mid-Invitational Season

Определились ещё три участника чемпионата Mid-Invitational Season по League of Legends. В Европе лучшей командой весеннего сезона стала G2 Esports. В финале она обыграла Unicorns of Love со счётом 3:1.

В Америке в региональном чемпионате победила Team Solomid. Финальная серия против Cloud9 завершилась со счётом 3:2.

В лиге LMS первое место занял состав Flash Wolves, обойдя ahq e-Sports Club. В весеннем сезоне команда отдала лишь 2 карты и победила в 31.

В Китае финал весеннего сезона между Team WE и Royal Never Give Up запланирован на 29 апреля.

Чемпионат Mid-Invitational Season начнётся в Бразилии 28 апреля. В первом раунде отборочного этапа команда из СНГ Virtus.pro встретится с соперниками из Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Матчи пройдут в два круга. Команда, занявшая первое место, окажется в плей-офф, где будут ждать TSM и Flash Wolves. В основную стадию автоматически попали SK Telecom T1 из Южной Кореи и G2 Esports из Европы.

Итоги MSI повлияют не только на распределение мест на чемпионате мира, но и на количество мест. Команда из первой стадии, которая дальше всех пройдёт по турнирной сетке, сможет привезти на ЧМ второй состав региона.