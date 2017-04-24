The Kiev Major: Virtus.pro одержала победу в первом матче

Virtus.pro одержала победу в стартовом матче группового этапа The Kiev Major. Команда из СНГ обошла представителей юго-Восточной Азии Faceless. Серия закончилась со счётом 2-0.

Далее Virtus.pro сыграет во втором раунде группового этапа. Соперник команды будет выбран среди других победителей первой стадии. Жеребьёвка состоится после окончания всех серий.

Ранее в первом круге обеды одержали Team Secret, OG, Team Random и Invictus Gaming.

Групповая стадия The Kiev Major определит посев команд для плей-офф турнира. Команды, завершившие выступление с положительной статистикой по матчам, получат преимущество при выборе оппонента на первый раунд плей-офф.