25 апреля закрывается регистрация на онлайн-турнир «Чемпионата» по FIFA 17

До окончания регистрации на онлайн-турнир «Чемпионата» по FIFA 17 остаётся чуть больше суток. Подача заявок закончится 25 апреля в 23:59 по московскому времени. Более тысячи игроков зарегистрировались для участия в масштабном онлайн-турнире «Чемпионата» по FIFA 17. Успейте зарегистрироваться в нашем турнире!

Старт основных баталий намечен на 00:01 (тоже по Москве) 27 апреля. Участникам не надо проходить отборочные этапы. Мы проводим наше соревнование на трёх самых популярных платформах — Xbox One, PlayStation 4 и PC.

Главными призами для победителей станут игровые приставки Sony PlayStation 4 и именные геймпады в цветах «Чемпионата» от Console Crew. Призёры, занявшие вторые и третьи места, получат возможность выбрать любые игры от компании Electronic Arts.

Подать заявку на турнир можно на специальной страничке на сайте. Познакомиться поближе с правилами и задать все интересующие вопросы можно в группе VK.

В предыдущих соревнованиях приняли участие около 2,5 тыс. игроков из более чем 10 стран. Турнир «Чемпионата» по FIFA в целом можно назвать одним из самых массовых в этой киберспортивной дисциплине.

Играйте и выигрывайте. Вполне возможно, что один из участников турнира в дальнейшем станет профессиональным киберспортсменом!