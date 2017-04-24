The Kiev Major: Virtus.рro сыграет с TNC и другие пары третьего круга

Опубликованы результаты жеребьевки пар третьего круга группового этапа The Kiev Major. Команды, делящие первые места, встретятся друг с другом: Virtus.pro сыграет с TNC Pro Team, а Team Secret — с Invictus Gaming.

Участники со статистикой 1-1 распределились следующим образом: Evil Geniuses против NewBee, Team VG.J против Thunderbirds, OG против Random, Digital Chaos против Team Liquid.

Замыкать третий круг будут команды с двумя поражениями: IG.Vitality встретятся с mouz, а SG Esports — с Faceless.

Фото: SLTV

Групповой этап The Kiev Major проходит по швейцарской системе. Никто из участников не вылетает с соревнований и проходит дальше в плей-офф. Матчи 1/16 состоятся 27 апреля.