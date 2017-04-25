The Kiev Major: Virtus.рro завершила выступление в группе без поражений

Virtus.pro одержала победу в третьем раунде групповой стадии The Kiev Major по Dota 2. По результатам выступления на этом этапе команда из СНГ заняла лидирующие позиции.

В решающем матче Virtus.pro обыграла TNC Pro Team со счётом 2:0. В параллельных встречах Mousesports была сильнее IG.Vitality (2:0), а Evil Geniuses начала турнирный день с победы над Newbee (2:0). Младший состав IG завершил выступление на этой стадии с показателем 0-3.

В последнем раунде группового этапа встретятся команды, которые потерпели одно или два поражения. От результатов этих встреч будет зависеть посев участников в плей-офф.