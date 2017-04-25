Вице-президент Blizzard объявил о создании новых карт для Overwatch

Компания Blizzard занимается разработкой трёх новых карт для Overwatch. Об этом на форуме сообщил геймдиректор проекта Джефф Каплан.

Фанаты шутера от Blizzard открыли на официальном форуме игры тему о внутриигровых дополнениях. Некоторые пользователи выразили обеспокоенность редким выпуском новых карт, так как с момента релиза игры вышло две новые локации. Джефф Каплан присоединился к дискуссии, сообщив, что в разработке находится три новых локации.

Кроме того, вице-президент Blizzard отметил, что сезонные события в Overwatch могут проводиться на постоянной основе. Однако сейчас это исключено из-за технических особенностей проекта.

Карта «Экостанция: Антарктика» появилась в Overwatch 15 ноября прошлого года. В начале января 2017 в игре стала доступна ещё одна локация под названием «Оазис». Релиз Overwatch состоялся в мае 2016 года на PC, PS4 и Xbox One.