Сумаил «SumaiL» Хассан: вне доты я бы стал частным юристом или сыщиком

Пакистанский игрок Сумаил «SumaiL» Хассан рассказал о выборе профессии вне киберспортивной карьеры и доты.

«Честно говоря, учёба — это не моё. Но если бы я продолжил учиться, то стал бы юристом. Если бы я вообще не пошёл в школу, то стал бы частным сыщиком. Да, этим бы я хотел заниматься помимо доты», — заявил пакистанский киберспортсмен в интервью RuHub.

Хассан также отметил, что был бы очень рад выиграть с нынешним составом The International.

«Многие игроки до зубовного скрежета хотят выиграть два The International (а они играют уже долгое время). Так что я хочу быть первым, кто достигнет этого. У нас есть Артур и zai, которые не держали в руках «аегис». Так что было бы здорово выиграть также ради них. Для меня и UNiVeRsE это будет просто невероятно — стать первыми игроками, которые выиграли два TI», — сказал Хасан.

По итогам трёх кругов группового этапа The Kiev Major команда Evil Geniuses продолжает борьбу (2:1 по матчам).