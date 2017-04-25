The Kiev Major: EG против Invictus Gaming и другие пары четвёртого раунда

Определились пары для последнего раунда группового этапа The Kiev Major.

В первом круге Evil Geniuses сыграет против Invictus Gaming, OG встретится с Thunderbirds, а VG.J — с Mousesports.

Во втором круге TNC проведет игру против Digital Chaos, Team Faceless предстоит матч с Team Liquid, а закроет групповой этап серия между Team Random и Newbee.

Первый круг матчей стартует ориентировочно в 17:20 по московскому времени. Последние игры проведут по окончании предыдущих серий.

Результаты групповой стадии повлияют на распределение команд в сетке плей-офф. На текущий момент известно, что в 1/8 финала Virtus.pro сыграет против iG.Vitality, а в другой части турнирной таблицы Team Secret проведёт матч против SG e-sports.