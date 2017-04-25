Virtus.pro и Team Secret сыграют в европейском сезоне турнира Mr. Cat

Mr. Cat и JoinDota анонсировали европейский сезон турнира. Приглашение в основную стадию соревнований получили Virtus.pro и Team Secret.

На групповом этапе сыграют восемь европейских команд: Cloud9, Vega Squadron, Team Empire, Ninjas in Pyjamas, Team Spirit, ProDotA Gaming, Comanche и Effect. В сетке double elimination участники разыграют две путёвки в плей-офф.

Турнир пройдёт в онлайн-формате. Первые матчи назначены на 2 мая. Гранд-финал состоится 19 мая. В ходе соревнований команды разыграют $ 50 тыс.